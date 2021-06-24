СБУ определила Филиппа Киркорова как угрозу национальной безопасности Украины.

Решение опубликовано на сайте Министерства культуры и информационной политики. Российский певец не сможет посещать Украину и давать концерты.

В последнее время подобные санкции против российских артистов снова начали набирать силу. В мае въезд в Украину закрыли для российских звезд Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.

Но у Филиппа Киркорова с Украиной и ее президентом отношения были всегда особыми. Он носит звание народного артиста нашей страны, которое вручил ему еще Виктор Ющенко. А с Владимиром Зеленским российский певец выступал на сцене "Квартала".

Интересно, что в списке Минкульта Филипп Бедросович оказался после того, как обвинил Зеленского в предательстве.

"Страна" рассказывает, почему Киркорова включили в черный список, и публикует реакцию социальных сетей.

Почему Киркорова включили в черный список Минкульта

54-летний Филипп Киркоров, имеющий звание народного артиста Украины, внесен в черный список Минкульта. Случилось это по представлению СБУ.

"11 июня 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича", - сообщает министерство на своем сайте.

22 июня прошение силовиков было автоматически удовлетворено.

В Минкульте не разъяснили причин, почему Киркоров внесен в запретный список и почему именно сейчас. Но догадаться можно. Эстрадный певец активно выступает в Крыму и въезжает на полуостров не через Херсонскую область. И происходит это достаточно давно.

Есть предположение, что заметили позицию артиста украинские спецслужбы после слов Дмитрия Гордона.

В конце марта Гордон обратил внимание на высказывание Киркорова о том, что Крым - его "любимое место в России". Такое признание артист сделал, выступая 19 марта в "Лужниках" на концерте, посвященном очередной годовщине "присоединения" полуострова.

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Сегодня в черном списке ведомства, возглавляемого Александром Ткаченко, 201 человек.

Филипп Киркоров составил компанию Сергею Безрукову, Надежде Бабкиной, Станиславу Говоруну, Игорю Саруханову, Сергею Трофимову, Александру Розенбауму, Валерию Сюткину и многим другим.

Выбыть из перечня, судя по всему, нельзя даже после смерти. В нем продолжают состоять покойные Иосиф Кобзон и Олег Табаков.

Киркоров на момент подготовки материала не комментировал решение украинских властей.

В начале 2021 года певец был внесен в похожий список в Литве с формулировкой "за публичное оправдание оккупации Крыма". Въезд в прибалтийскую страну артисту запретили на 5 лет, он намерен судиться.

Киркоров, Украина и Зеленский

На сайте "Миротворец" российский поп-идол находится с 2015 года. Именно тогда он начал посещать Крым и выступил в детском лагере "Артек". В том же году ему впервые запретили въезд в Украину. И с тех пор запрет никто не отменял.

То есть нынешний акт СБУ - это либо продление старых санкций, либо некий демонстративно-показательный акт, призванный поддерживать определенный градус антироссийской риторики в Украине.

Самое интересное в этом - артист продолжает носить звание народного артиста Украины. Получил он его из рук президента Виктора Ющенко в 2008 году - за то, что помог украинской певице Ани Лорак занять второе место на "Евровидении".

Киркоров тогда выступил соавтором песни, которую исполняла Лорак. То есть, по сути, поддерживал Филипп на этом конкурсе не Россию, а Украину.

Звания народного артиста Киркоров не лишен до сих пор, о чем этой зимой сокрушался министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, не существует алгоритма, как снять с человека такое звание.

С Украиной у Филиппа Киркорова отношения действительно особенные.

Он здесь собирал огромные залы. И, конечно, был отлично знаком с Владимиром Зеленским, который, в свою очередь, был очень тепло принят в России - когда еще занимался шоу-бизнесом.

С Зе Киркоров даже выступал на сцене "Квартала-95". Причем неоднократно.

Но в начале 2021 года Киркоров заявил, что Зеленский его предал -

потому что так и не пустил певца в Украину, хотя на выборы шел с критикой культурных запретов.

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский, теперь отрекся от меня. А мы же дружили - не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко - и не потому, что спел десять раз "Шарманку", и растроганный Леонид Данилович Кучма вручил "народного" Коле Баскову, а за то, что я стоял под украинским флагом в 2008 году и представлял на "Евровидении" Ани Лорак, которая заняла второе место", - высказался тогда Киркоров.

К слову, именно после этих слов певца о нем снова вспомнили в Украине: сначала Гордон, потом Ткаченко, а затем и СБУ.

Сейчас Филипп Киркоров поддерживает дружеские отношения и даже выступает с украинскими звездами: помимо Ани Лорак, это Оля Полякова (ее после шоу с Киркоровым начали травить националисты) и Maruv, с которой российский певец недавно записал клип.

"А чем Киркоров отличается от Добронравова?" Реакция соцсетей

"Враг государства №1.

Ну вот что у них в головах?" - интересуется спецкор "Страны" Олеся Медведева.

Нардеп Максим Бужанский предлагает пополнить Киркоровым инструкцию на случай войны с Россией, которую вчера презентовал Минкульт.

"В связи с признанием Киркорова лицом, угрожающим нашей национальной безопасности, было бы здорово, если бы Минкульт выпустил ещё сто тысяч листовок для жителей Юго-Востока.

С инструкцией, что делать на случай встречи с Киркоровым".

Депутат Илья Кива по-своему переиначил пресс-релиз СБУ о Киркорове:

"Бдительное СБУ: Филипп Киркоров несёт угрозу Украине, а его песня "Единственная моя" увеличивает смертность населения!".

Журналист Макс Назаров напомнил, как Владимир Зеленский защищал от статуса невъездного актера сериала "Сваты" Федора Добронравова. Этот сериал выпускает основанная Зеленским студия "Квартал-95".

"Г-н президент, а чем Киркоров отличается от Добронравова? Тому можно, этому низя. Вмешайтесь, Вы ж за справедливость".

Политтехнолог Дмитрий Раимов напомнил о поговорке, что о человеке можно судить по его врагам.

"Шутка "яка країна, такі теракти" теперь куда смешнее. Помните, что о человеке можно судить по его врагам?

Враг нашей страны – Киркоров.

Теперь все, кто напевает его песни, славит агрессора. Хуже только имя божье выговаривать впустую. Удивительная реальность".

А телеведущий Максим Гольдарб напомнил видеоклип, в котором Киркоров дает Зеленскому подзатыльник - разумеется, видео постановочное. "Злопамятный", - предположил Гольдарб.