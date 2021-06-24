В четверг, 24 июня, глава Офиса президента Андрей Ермак созвонился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Стороны обсудили предстоящий визит Зеленского в США, Донбасс и реформы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена. Также в Офисе президента рассказали, что Виктория Нуланд заверила Андрея Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Ермак рассказал Нуланд о внедрении реформ в Украине и о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений Киева.

Заместитель госсекретаря США сказала о важности продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

Напомним, Байден выдвинул на должность постпреда США при ОБСЕ специалиста по Украине Карпентера.

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