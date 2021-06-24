В Германии за неделю удвоилось число заражений Covid-19 штаммом "дельта", также о распространении штамма сообщили и во Франции.

Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха в Германии и на представителя французского правительства Габриеля Атталя.

"Доля штамма "дельта" продолжает расти, она выросла вдвое в течение одной недели", - сообщили в институте Роберта Коха о ситуации в Германии.

Если еще 18 июня на штамм вариант "Дельта" приходилось порядка 6% от общего числа заболеваний, то сейчас этот показатель возрос примерно до 15%, отмечается в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала другие европейские страны ввести карантин для приезжих из тех стран, где велика доля распространения индийского штамма Covid-19. Так, по мнению Меркель, необходимо ввести такие ограничения для въезжающих из Великобритании.

За время пандемии коронавируса в Германии было зафиксировано 3,7 млн случаев заражения инфекцией. Более 91 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, 3,6 млн. полностью вылечились.

Кроме этого, о двукратном росте числа заболевших штаммом "дельта" сообщили и во Франции.

Так, в настоящее время в 9-10% случаев заражения коронавирусной инфекцией речь идет именно о штамме "дельта" коронавируса Covid-19. Эта разновидность коронавируса отличается, в частности, высокими темпами распространения.

При этом на прошлой неделе министр здравоохранения Франции Оливье Веран говорил, что число случаев заражения штаммом "дельта" во Франции составляло всего 2-4%.

По данным правительства, во французском департаменте Ланды (региона Новая Аквитания) вообще примерно в 70% случаев новых заражений выявляется штамм "дельта". Также в регионе Иль-де-Франс, административным центром которого является Париж, около 12-13% новых случаев заражения выявляют данный штамм.

За все время пандемии во Франции зарегистрировали 5,65 млн случаев заражения Covid-19 и 109 тыс. смертей от последствий заражения. Почти половина населения получила как минимум одну дозу вакцины.

Напомним, 19 июня ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Суминанат сообщила, что индийский штамм, или дельта-вариант, коронавируса становится господствующим в мире.

Кроме этого, американские специалисты полагают, что "дельта" штамм может вызывать более тяжелое заболевание.