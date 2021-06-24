Шведский посол в Украине Тобиас Тиберг пошутил о том, как Швеция на Евро-2020 победила поляков и подарила возможность украинцам сыграть в плей-офф.

Пост об этом Тиберг опубликовал в Twitter.

Мем о том, как украинская сборная по футболу вышла в 1/8 финала Евро-2020, Тобиас Тиберг подписал: "Всегда рады услужить".

На картинке изображена группа людей, каждый из которых подписан фамилией игрока сборной Украины. Рядом всего один их коллега, рядом с которым значится подпись "шведы", роет яму. Мужчины смотрят на него, но помогать не спешат.

Напомним, "Страна" писала о том, что 21 июня сборная Украины проиграла Австрии в решающей встрече группового этапа Евро-2020. После этого шансы нашей команды на попадание в плей-офф были небольшими, однако в итоге Украина все же будет играть в 1/8 финала Евро-2020.

Это стало возможно только благодаря тому, что сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Польши в заключительном матче квартета Е групповой стадии чемпионата Европы. В параллельном матче группы Е в Севилье Испания со счетом 5:0 одержала победу над футболистами Словакии.

Кроме того, сообщалось, что в 1/8 финала Украина сыграет именно со Швецией, игра состоится 29 июня.