Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о необходимости активизации такого инструмента как "гражданская конфискация", который в перспективе должен помочь в наполнении государственного бюджета.

Об этом она рассказала на встрече с руководителями САП, НАБУ, СБУ, ГБР, НАПК, Нацполиции, ГФС и АРМА.

"Следует констатировать, что хотя такой институт был внедрен в Украине более чем полтора года назад, его реализация сейчас фактически отсутствует. Он должен стать не декларативным, а использоваться как действенный способ наполнения государственного бюджета. Среди очевидных преимуществ гражданской конфискации — то, что она не зависит от обвинительного приговора. Определяющим фактором является разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое должно превышать один миллион гривен", - сообщает она.

Также генпрокурор посетовала на низкую эффективность работы правоохранительных органов по поиску незаконно приобретенных активов.

"За полтора года действия института гражданской конфискации было заявлено только два иска о признании необоснованными активов двух народных депутатов на общую сумму 8,2 млн. грн. При этом, по состоянию на сегодня, НАБУ Национальной полицией, ГБР и СБУ в целом расследуется почти 1,6 тыс. уголовных производств, в которых можно выявить факты приобретения необоснованных активов", - говорит генпрокурор.

Кроме того, Ирина Венедиктова добавила, что специальная конфискация нужна еще и для того, чтобы продемонстрировать способность властей бороться с коррупцией.

"Два иска совсем не могут свидетельствовать об эффективности такой работы в стране, где общественное недовольство коррупцией достигает апогея", - резюмировала генпрокурор.

Предметом гражданской конфискации могут быть только активы и доходы, которые были приобретены после 28 ноября 2019 года.

Напомним, в марте Кабмин обновил порядок реализации конфиската на таможенных аукционах

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Венедиктова проведет встречу с активом НСЖУ, где обсудят ход расследования убийства черкасского журналиста Вадима Комарова, которое было совершено два года назад.