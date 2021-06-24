Штаб ООС сообщает об увеличении числа обстрелов на Донбассе. В течение прошлых суток, 23 июня, противник 22 раза обстреляли украинские позиции. В "ДНР", в свою очередь, обвинили ВСУ в минометном обстреле Донецка.

Оперативную сводку в Facebook опубликовал Штаб ООС

Согласно сводке, вчера, 23 июня, противник обстрелял украинские позиции в таких районах:

возле Новоселовки - из минометов 82-го калибра,

возле Майорска - с применением ручных противотанковых гранатометах и крупнокалиберных пулеметов,

у Южного - из минометов 120-го калибра,

в районе населенного пункта Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,

в направлении Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов,

неподалеку Старогнатовки - из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм. минометов,

у Новгородского - из минометов 82-го калибра,

в районе Авдеевки - 4 обстрела из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов,

на Приазовье, недалеко от Водяного, - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов,

в сторону Новоалександровки - из станковых противотанковых гранатометов,

вблизи Новотошкивского - из стрелкового оружия, а возле Золотого-4 - из ручных противотанковых гранатометов,

в районе Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм,

вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался совершить пролет над позициями украинских подразделений,

неподалеку населенного пункта Пески зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток, 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня - возле Новгородского, дважды возле Южного и вблизи Шумов. Боевых потерь среди военных нет.

Представительство "ДНР" в СЦКК, со своей стороны, сообщает о том, что вечером 23 июня ВСУ подвергли минометному обстрелу северную окраину Донецка. Также в заявлении сказано, что в результате обстрела был поврежден газопровод низкого давления и остекление фасада здания когенерационной станции. Жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Также местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают, что обстрелу в Донецке якобы предшествовала "артиллерийская дуэль": бой продолжался не менее трех часов, огонь вели самоходные артиллерийские установки и танки.

Напомним, "Страна" писала о том, как под обстрелом в зоне ООС погиб военный из Закарпатья Владимир Белов.

Также мы сообщали, что на Донбассе штаб ООС обвинил противника в обстреле домов мирных жителей.