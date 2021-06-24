Из-за аномальной жары и перепадов температур случился пожар на крупнейшей в Беларуси Лукомльской ГРЭС в Новолукомле Витебской области. Установочная мощность этой станции - 2400 МВт.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго Беларуси

"В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт", - говорится в комментарии первого заместителя генерального директора - главного инженера ГПО "Белэнерго" Владимира Боброва.

Сообщается, что были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

По данным МЧС Беларуси, поздно вечером 23 июня произошло возгорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС, которое было ликвидировано в 23:00.

Минэнерго сообщало, что были отключены все 8 энергоблоков ГРЭС (каждый мощностью 300 МВт) и все исходящие линии 330 кВ. Пострадавших нет.

Электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей было восстановлено к полуночи. Около часа ночи один из блоков ГРЭС был включен в сеть энергосистемы.

"Для полного восстановления режима генерации в настоящее время на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть 4 энергоблоков общей мощностью 1300 МВт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС. Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт. Дополнительно в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт", - отмечается в комментарии Боброва.

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