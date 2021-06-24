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За сутки 23 июня в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это больше показателя предыдущих суток, когда было зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев.

Об этом сообщают в Минздраве.

Среди заболевших 33 ребенка и 24 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 559 человек;
  • летальных случаев - 58;
  • выздоровели - 2471 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 22496 человек,
  • методом ИФА - 11418 человек,
  • экспресс-тестами - 20429 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2231914 человек;
  • выздоровели - 2157732 человека;
  • летальных случаев - 52 181;
  • проведения ПЦР-тестов - 10739672.

"Пятерка лидеров" по распространению коронавирусной болезни выглядит так:

  1. Киев (223),
  2. Днепропетровская область (59),
  3. Харьковская область (57),
  4. Донецкая область (51),
  5. Киевская область (51).

Напомним, За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти в 3 раза больше показателя понедельника, когда была зафиксирована рекордно-низкая заболеваемость с начала года - всего 296 новых случаев.

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