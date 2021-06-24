Продолжение роста после резкого скачка в среду. В Украине 937 новых случаев Covid-19
За сутки 23 июня в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это больше показателя предыдущих суток, когда было зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев.
Об этом сообщают в Минздраве.
Среди заболевших 33 ребенка и 24 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 559 человек;
- летальных случаев - 58;
- выздоровели - 2471 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 22496 человек,
- методом ИФА - 11418 человек,
- экспресс-тестами - 20429 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2231914 человек;
- выздоровели - 2157732 человека;
- летальных случаев - 52 181;
- проведения ПЦР-тестов - 10739672.
"Пятерка лидеров" по распространению коронавирусной болезни выглядит так:
- Киев (223),
- Днепропетровская область (59),
- Харьковская область (57),
- Донецкая область (51),
- Киевская область (51).
Напомним, За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти в 3 раза больше показателя понедельника, когда была зафиксирована рекордно-низкая заболеваемость с начала года - всего 296 новых случаев.
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