За сутки 23 июня в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это больше показателя предыдущих суток, когда было зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев.

Об этом сообщают в Минздраве.

Среди заболевших 33 ребенка и 24 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 559 человек;

летальных случаев - 58;

выздоровели - 2471 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 22496 человек,

методом ИФА - 11418 человек,

экспресс-тестами - 20429 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2231914 человек;

выздоровели - 2157732 человека;

летальных случаев - 52 181;

проведения ПЦР-тестов - 10739672.

"Пятерка лидеров" по распространению коронавирусной болезни выглядит так:

Киев (223), Днепропетровская область (59), Харьковская область (57), Донецкая область (51), Киевская область (51).

Напомним, За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти в 3 раза больше показателя понедельника, когда была зафиксирована рекордно-низкая заболеваемость с начала года - всего 296 новых случаев.