Специалист по Украине и глава центра дипломатии в Университете Пенсильвании Майкл Карпентер выдвинут на должность постпреда США при ОБСЕ. Такое решение принял президент США Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Теперь кандидатуру должен поддержать Сенат Конгресса США.

Майкл Карпентер возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании.

Ранее Карпентер работал заместителем помощника главы Минобороны по России, Украине и Евразии, а также спецсоветником по Европе и Евразии при вице-президенте.

Он также занимал должности директора по России в Совете национальной безопасности и замдиректора офиса по делам России в Госдепартаменте.

Украинской общественности Майк Карпентер известен как комментатор различных событий в 2016-2018 годах. Он выступал в защиту главы НАБУ Сытника от посягательств на него со стороны Порошенко и Луценко.

Карпентер также выражал озабоченность по поводу депортации Саакашвили, троллил Луценко за отдых на Сейшелах, комментировал обвинения в адрес Петра Порошенко в лоббировании интересов своих предприятий при военных закупках.

В 2018 году Карпентер комментировал последствия "убийства" Аркадия Бабченко для украинских спецслужб.

Комментируя предоставление Украине "Джавелинов", Карпентер заявлял, что это не поменяет положение дел на Донбассе.