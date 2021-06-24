Индийский вариант коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ) может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности коронавируса. Американские специалисты выясняют, так ли это.

Об этом заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски в эфире канала NBC

"Индийская разновидность еще более заразная, чем британская. Она не только более заразная, но есть некоторые опасения, что она может вызывать более тяжелое заболевание. Поэтому мы очень внимательно следим за этим", - отметила Валенски.

Американские специалисты полагают, что полная вакцинация защищает от индийского варианта коронавируса.

"Есть предварительные данные из Соединенного Королевства относительно того, что если вы получили только одну дозу, то это может не давать такую защиту. Так что мы призываем всех не ограничиваться только первой дозой вакцины, но получить и вторую", - добавила Валенски.

Напомним, ВОЗ предупредила о грядущей атаке "индийского" коронавируса на Европу. По данным ВОЗ, эта разновидность коронавируса, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран. Представитель ВОЗ добавил, что этот штамм вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его большей заразности и возможности заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

В ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете благодаря своей повышенной способности передаваться.