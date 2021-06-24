Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях, опубликованных на сайте организации.

В обновленных рекомендациях говорится, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме по сравнению со взрослыми.

"Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - сообщается на сайте ВОЗ.

Ранее организация говорила о недостаточных данных о влиянии вакцин против COVID-19 на детей, потому не советовала вакцинировать детей.

Напомним, ВОЗ предупредила о грядущей атаке "индийского" коронавируса на Европу. По данным ВОЗ, эта разновидность коронавируса, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран. Представитель ВОЗ добавил, что этот штамм вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его большей заразности и возможности заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

В ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете благодаря своей повышенной способности передаваться.