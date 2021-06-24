Постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, может привести к росту преступности в США.

Такое мнение президент страны Джо Байден выразил в среду, выступая в Белом доме, передает ТАСС

"Преступность традиционно растет летом. По мере того как мы выходим из этой пандемии, традиционный летний всплеск преступности может быть более ярко выраженным, чем обычно", - сказал он.

В среду администрация США обнародовала стратегию в области борьбы с преступностью в стране. Администрация намерена, в частности, остановить рост насилия путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием.

Местным правоохранительным органам обещана поддержка силами и средствами федеральных властей. Предлагается увеличить финансирование полиции. Планируется также расширить возможности для трудоустройства молодых людей, включая развитие программ профессионального обучения. Должны быть расширены и меры социальной адаптации лиц, находившихся в местах лишения свободы.

Как отмечается в заявлении Белого дома, число убийств в крупных городах страны увеличилось в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом.

На 8% возросло число нападений с применением огнестрельного оружия. А в первом квартале этого года число убийств возросло на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 49% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Среди пострадавших от насилия непропорционально большое число афроамериканцев, подчеркивается в заявлении. "Как президент неоднократно подчеркивал, мы переживаем в стране эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия", - отмечается в заявлении.

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