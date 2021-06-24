Европейское агентство лекарственных средств заявило о существовании "веских научных оснований", позволяющих полагать, что смешивание вакцин против коронавируса разных производителей безопасно и эффективно.

Об этом пишет издание Politico.

В агентстве считают, что все одобренные для экстренного применения вакцины работают одинаково: стимулируют иммунный ответ на вирусный спайк-белок. Кроме того, данные из Испании и Германии говорят об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью".

Испания, Германия и Франция решили предложить вакцину производства Pfizer или Moderna в качестве второй дозы молодым людям, которые уже получили первую дозу препарата AstraZeneca, из-за опасений по поводу появления тромбов у этой группы населения.

В Великобритании тоже проводят испытания нескольких комбинаций вакцин против COVID-19. Первые результаты показали, что легкие реакции, такие как головная боль и симптомы гриппа, чаще встречаются при смешанных комбинациях.

В EMA сказали, что ожидают результатов этих продолжающихся испытаний и будут рассматривать данные по мере их поступления.

"В настоящее время EMA не может дать окончательные рекомендации по использованию разных вакцин против COVID-19 для двух доз", - заявило агентство, добавив, что решение о методике проведения вакцинации остается прерогативой национального эксперта по иммунизации.

Ранее "Страна" приводила рекомендацию украинского Минздрава обязательно прививаться переболевшим COVID-19.

Мы также писали, что в Британии считают, что ежегодную ревакцинацию от коронавируса нужно будет проводить еще 10 лет.