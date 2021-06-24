Штамм "Дельта": катастрофа для Украины?

Нынешнее расслабление после весенней волны коронавируса, скорее всего, окажется недолгим. Вчера в Украине впервые зафиксировали один из двух индийских штаммов коронавируса, получивший название "Дельта". И эта "Дельта" может принести немало проблем.

В некоторых странах, в том числе в соседней России, упомянутая версия коронавируса уже бушует. Из-за чего вновь вводят карантинные ограничения Испания (у которой под боком Португалия, где "Дельта" уже тоже проявляет себя вовсю) и даже Израиль, который является рекордсменом по полной вакцинации населения (почти 60%).

В Украине, где полную вакцинацию прошли менее 1% граждан, возврат к весьма жесткому карантину имеет еще больше оснований. Однако проблема не только в этом.

Сразу после весенней волны коронавируса власть резко ухудшила финансирование здравоохранения. В Минздраве это объясняют тем, что деньги выделяются под определенное количество больных: мол, волна сошла – и платить стало не за что.

Однако такое объяснение лишь подчеркивает всю порочность схемы финансирования медицины от Супрун "деньги ходят за пациентом": из-за временного ослабления эпидемии не только урезали финансирование медработникам, но и закрыли ковидные отделения во многих провинциальных больницах.

Накануне пришествия "Дельты", которая более опасна для людей и чаще приводит к диспансеризации, такие решения фактически являются преступлением перед страной. Потому что уже сейчас Украина готова к новой волне эпидемии гораздо хуже, чем всего два месяца назад. И это может обернуться катастрофой.

Закроет ли Киев границу с Россией?

Во власти, видимо, осознают, что ситуация складывается критическая. Вчера Владимир Зеленский собрал совещание по мерам противодействия "Дельте". Однако похоже, что борьбу с эпидемией у нас хотят подменить политикой.

Первой это начала делать (что вполне естественно) "Евросолидарность", в которой потребовали закрыть границу с Россией, где уже бушует индийский штамм.

Следом за ней о возможности закрытия восточной границы заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Правда, пока речь не о решении, а только об инициативе.

На официальном же уровне пока есть лишь предупреждение МИДа о нежелательности ездить в Великобританию, Индию, Португалию и Россию. Однако инициативы СНБО у нас часто становятся официальными указами. А самое главное: подобные "временные" инициативы часто используются как повод для постоянных запретов.

На самом деле сейчас уже нужно ставить вопрос не о закрытии отдельных границ, а о закрытии границ в принципе. Потому что очевидно: то, что уже стало серьезной опасностью в совершенно разных концах Европы, станет опасностью для всей Европы. И Украину, увы, сия чаша тоже не минует – но закрытие границ может сделать продвижение эпидемии "Дельты" более медленным.

Хотя, конечно, решение по границам – далеко не главное. Оптимальным решением могла бы стать быстрая вакцинация миллионов граждан – но этого мы дождемся нескоро. А потому нужно делать то, что уже делали: быстро восстанавливать всю сеть ковидных отделений. И, конечно же, начать платить врачам то, что им обещали на период эпидемии.

Зачем британский Defender подошел к Севастополю?

Возле Крымского побережья вчера состоялся вооруженный инцидент, напомнивший события осени 2018 года в Керченском проливе. Британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях, подошел к берегу Крыма в районе Севастополя, после чего, по версии россиян, был обстрелян российскими военными. Правда, по версии британцев, никто в них не стрелял.

И вот это, пожалуй, самое интересное во всей этой истории: если бы британцы хотели избежать дипломатического инцидента, то они настаивали бы на том, что "Защитник" не попадал в крымские территориальные воды. Однако этого факта они не отрицают, отрицают только обстрел со стороны россиян.

А потому очевидно, что речь идет о попытке спровоцировать россиян со стороны британцев.

Согласно международному праву, крымские территориальные воды принадлежат Украине, с которой они, собственно, и проводили учения.

Все это ровно те аргументы, которые использовались украинской властью во времена инцидента в Керченском проливе. Только последствия тогда были хуже.

Однако для международной ситуации и севастопольский инцидент может иметь серьезные последствия. Известно, что британцы, ведущие жесткую антироссийскую политику, недовольны попытками договориться между Россией и США. И, соответственно, делают все, чтобы спровоцировать обострение ситуации. Правда, неизвестно, как на это отреагирует Вашингтон.

Путина позовут на саммит лидеров ЕС?

Если британцы недовольны фактом встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, то немцы и французы, наоборот, используют сам факт ее проведения для того, чтобы усилить контакты с Россией. Вчера Ангела Меркель предложила пригласить Путина на встречу лидеров Евросоюза, причем в этом ее поддержал Эммануэль Макрон.

По иронии судьбы, неофициальную информацию о приглашении опубликовала британская газета Financial Times. Официально она еще не подтверждена, но очень похожа на правду. Да и британцам нет резона выдумывать информацию, столь выгодную для Москвы.

Если такое приглашение действительно состоится, это будет исключительный случай: на встречи лидеров ЕС никогда не звали кого-то со стороны. Причем в качестве аргумента действительно могут использовать факт встречи Байдена с Путиным: ведь если американский лидер встретился с российским, то почему европейцам делать этого нельзя?

Однако у такого приглашения может быть совсем другая цель, чем была у инициативы Байдена: и в Берлине, и в Париже ищут способы, чтобы отменить антироссийские санкции Евросоюза. Это происходит давно, но теперь такому движению помогают как американские инициативы, так и недовольство Берлина критической позицией Украины по отношению к немецкой политике.

К тому же Меркель и Макрон уже почувствовали вкус самостоятельной политики и потому могут использовать "карту Путина" как один из аргументов в торговле с Вашингтоном. Так что пасьянс действительно может сложиться очень интересный.

Риск стоил того? Украина вышла в плей-офф Евро-2020 и вместо Италии сыграет с Швецией

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020. То, что не смогла сделать команда Шевченко сама, за нее сделали испанцы и шведы. Испания выиграла у Словакии 5:0, а Швеция в драматичном поединке у поляков – 3:2. Это означало, что появилась вторая команда, занявшая третье место в группе с показателями, худшими, чем у сборной Украины. И Украина уже точно вошла в четверку счастливцев, проходящих в плей-офф с третьего места.

После этого оставался только один вопрос: с кем мы сыграем. Наиболее реальный вариант был – спасшая нас Швеция. Однако оставался маленький шанс, что все изменится – если Португалия крупно проиграет Франции. В таком варианте нам пришлось бы встречаться с чемпионами мира.

Но этого, к счастью, не произошло. И теперь можно даже строить предположения, что Украина специально проиграла австрийцам, которые со второго места вышли на итальянцев, чтобы самим встретиться со шведами. Однако те, кто смотрел отрезок матча Швеция – Польша при счете 2:2, знают, как все висело на волоске. И понимают, что ставка на такие расклады была бы слишком большим риском, на который не способен никто.

Хотя по итогу непланировавшийся риск себя действительно оправдал. Возможно, шведы окажутся не менее сильным соперником, чем итальянцы, однако известно, что наша сборная всегда крайне слабо играет с грандами вроде Италии, Германии или Испании – просто из-за их имени. У шведов такого имени нет.

И, в любом случае, кураж из-за прохода в почти закрытую дверь 1/8 финала может сыграть свою роль. Таким шансом надо воспользоваться.