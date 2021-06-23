После выхода Украины в плей-офф Евро-2020 Зеленский заявил о возвращенном долге "за все разы"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Сборной удалось это сделать как одной из четырех команд, занявших третье место в своей группе.
Комментарий глава государства опубликовал в своем Фейсбуке вечером 23 июня.
"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф! Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно", - считает Зеленский.
Он добавил, что у наших спортсменов появляется шанс доказать, что все это время они просто разминались.
"И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!" - написал президент.
Ранее "Страна" рассказывала, кто может стать соперником сборной Украины на следующем этапе чемпионата.
Мы также публиковали календарь, положение команд и приводили все результаты матчей Евро-2020.