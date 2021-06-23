Президент Владимир Зеленский прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Сборной удалось это сделать как одной из четырех команд, занявших третье место в своей группе.

Комментарий глава государства опубликовал в своем Фейсбуке вечером 23 июня.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф! Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно", - считает Зеленский.

Он добавил, что у наших спортсменов появляется шанс доказать, что все это время они просто разминались.

"И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!" - написал президент.

Ранее "Страна" рассказывала, кто может стать соперником сборной Украины на следующем этапе чемпионата.

Мы также публиковали календарь, положение команд и приводили все результаты матчей Евро-2020.