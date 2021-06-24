В среду, 23 июня, в японской префектуре Фукуи перезапустили атомную электростанцию Михама. Она была введена в эксплуатацию в 1970 году сроком на 40 лет.

Об этом сообщает издание The Japan Times.

Строительство АЭС Михама началось в 1967 году на западе японского острова Хонсю. Всего было построено три реактора типа PWR, мощностью 340 МВт, 500 МВт и 826 МВт соответственно.

После аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года были остановлены все атомные реакторы Японии. После этого не раз поднимался вопрос о перезапуске многих реакторов. Однако многие из них уже выработали свой срок и тратить средства на повышение безопасности их работы посчитали нецелесообразным. В результате в 2015 году было принято решение об остановке первого и второго реакторов АЭС Михама.

Так как установленный срок службы станции составлял 40 лет, то для перезапуска потребовалось специальное разрешение на дальнейшую работу АЭС. Японские эко-активисты подали иск в суд, протестуя против перезагрузки станции, однако власти все же решили продлить срок ее работы на 20 лет.

Необходимость перезапуска правительство объясняет тем, что до аварии на Фукусиме атомные электростанции обеспечивали 30% энергетических ресурсов Японии. Восстановление работы реакторов позволит изменить ситуацию в сфере энергетики. В частности, реактор АЭС Михама может улучшить энергоснабжение Осаки и ее индустриальных пригородов.

В марте к десятилетию аварии на Фукусиме "Страна" публиковала фото катастрофы.

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