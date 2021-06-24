По представлению Службы безопасности Украины российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. По какой причине это было сделано, неизвестно.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

В ведомстве рассказали, что письмо Службы безопасности о включении Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило к ним 11 июня. И соответствующим приказом министерства от 22 июня король ремейков был включен в этот список.

В Минкульте добавили, что вносят изменения в перечень в соответствии со статьей 15 закона Украины "О кинематографии" и на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. При этом процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в списки, ведомство не наделено.

Ранее "Страна" не раз писала о включении в упомянутый список российских звезд сцены и кино. Например, в мае туда попали дочь Андрея Миронова Мария, сыгравший в фильме "Тарас Бульба" Игорь Петренко и известный по картине "Ржев" Игорь Копылов.

А в январе угрозу национальной безопасности СБУ увидела в заслуженном артисте РФ Игоре Саруханове и бывшем участнике группы "Чай вдвоем" Денисе Клявере.