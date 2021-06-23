В Гоструда объяснили, должен ли работник при трудоустройстве в Украине предоставлять трудовую книжку
При заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Соответствующее разъяснение предоставили специалисты Гоструда.
Кроме паспорта, нужно предоставить трудовую книжку (в случае наличия) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а в случаях, предусмотренных законодательством, - также документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья, соответствующий военно-учетный документ и другие документы (часть вторая статьи 24 КЗоТ).
Ранее в Гоструда объяснили, как в Украине оформить отпуск при работе по совместительству.
Также мы писали о том, что в Украине выросли штрафы за нарушение трудового законодательства.
Отмечается, что на увеличение размера штрафных санкций за нарушение трудового законодательства повлияло увеличение размера минимальной заработной платы. Ведь с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн, а с 01.12.2021 составит 6500 грн.