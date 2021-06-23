При заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Соответствующее разъяснение предоставили специалисты Гоструда.

Кроме паспорта, нужно предоставить трудовую книжку (в случае наличия) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а в случаях, предусмотренных законодательством, - также документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья, соответствующий военно-учетный документ и другие документы (часть вторая статьи 24 КЗоТ).

Ранее в Гоструда объяснили, как в Украине оформить отпуск при работе по совместительству.

Также мы писали о том, что в Украине выросли штрафы за нарушение трудового законодательства.

Отмечается, что на увеличение размера штрафных санкций за нарушение трудового законодательства повлияло увеличение размера минимальной заработной платы. Ведь с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн, а с 01.12.2021 составит 6500 грн.