С 1 января 2021 года расширен перечень плательщиков единого взноса, которые освобождаются от уплаты за себя ЕСВ. Об этом проинформировали в Главном управлении налоговой в Кировоградской области.

В частности, освобождаются от уплаты за себя единого взноса физические лица - предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они:

получают пенсию по возрасту или за выслугу лет;

являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.

Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Освобождаются от уплаты за себя единого взноса:

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, при условии взятия их на учет в качестве физических лиц - предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно как ФОП, так и лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и физические лица - предприниматели, которые имеют основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.

Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса, базы начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной этим Законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса (ч. 5 и 6 ст. 4 Закона №2464).

Отменяется обязанность платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли) для ФОП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и членов фермерского хозяйства (п. 2 части первой ст. 7 Закона № 2464).

Отмечается, что для физических лиц, применяющих общую систему налогообложения, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и членов фермерского хозяйства единый взнос начисляется на сумму дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).

В случае если такими плательщиками не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, они могут самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Ранее сообщалось, что пенсионный фонд в прошлом месяце получил от ЕСВ на 2,1 млрд грн меньше плана.

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