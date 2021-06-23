Обновились причины нетрудоспособности в электронных больничных. Полный список
Материальное обеспечение застрахованным лицам по е-больничным необходимо оформлять по форме заявления-расчета, учитывая, что в е-больничного отсутствует серия, но ему присваивается уникальный номер, и в е-больничном обновились причины нетрудоспособности.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.
В заявлениях-расчетах по листкам нетрудоспособности на бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений.
Отмечается, что причина нетрудоспособности - это сведения о страховом случае, наступление которого обусловило временную нетрудоспособность, содержащиеся в записи о временной нетрудоспособности. Определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании категории медицинского заключения.
Причины нетрудоспособности бывают:
- Временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве;
- Беременность и роды;
- Необходимость ухода за больным ребенком;
- Необходимость ухода за больным членом семьи;
- Необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком;
- Карантин, установленный в соответствии с законодательством;
- Протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
- Пребывание в отделении санаторно-курортного учреждения;
- Временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу" (может быть с пометкой о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента);
- Пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2.
- Временная нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания;
- Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.
По двум последним пунктам. При наличии в медицинском заключении отметки о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента, причина нетрудоспособности "Временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве" после завершения расследования может быть изменена Фондом социального страхования Украины на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания.
В Фонде напомнили, что случаи временной нетрудоспособности, оформленные бумажным листком нетрудоспособности и е-больничным, - различные страховые случаи, поэтому работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных.
Напомним, что бумажные больничные в Украине исчезнут меньше чем через два месяца.
Также мы писали о том, что е-больничные в Украине заработали с лета.