Материальное обеспечение застрахованным лицам по е-больничным необходимо оформлять по форме заявления-расчета, учитывая, что в е-больничного отсутствует серия, но ему присваивается уникальный номер, и в е-больничном обновились причины нетрудоспособности.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

В заявлениях-расчетах по листкам нетрудоспособности на бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений.

Отмечается, что причина нетрудоспособности - это сведения о страховом случае, наступление которого обусловило временную нетрудоспособность, содержащиеся в записи о временной нетрудоспособности. Определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании категории медицинского заключения.

Причины нетрудоспособности бывают:

Временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве; Беременность и роды; Необходимость ухода за больным ребенком; Необходимость ухода за больным членом семьи; Необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком; Карантин, установленный в соответствии с законодательством; Протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия; Пребывание в отделении санаторно-курортного учреждения; Временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу" (может быть с пометкой о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента); Пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2. Временная нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания; Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.

По двум последним пунктам. При наличии в медицинском заключении отметки о связи случая временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента, причина нетрудоспособности "Временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве" после завершения расследования может быть изменена Фондом социального страхования Украины на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания.

В Фонде напомнили, что случаи временной нетрудоспособности, оформленные бумажным листком нетрудоспособности и е-больничным, - различные страховые случаи, поэтому работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных.

Напомним, что бумажные больничные в Украине исчезнут меньше чем через два месяца.

Также мы писали о том, что е-больничные в Украине заработали с лета.