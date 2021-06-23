Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен (ФРГ) на игру сборной своей страны против Германии в рамках чемпионата Евро-2020. Причиной стало намерение властей Мюнхена подсветить стадион "Альянц Арена" в цвета флага ЛГБТ+ в пику гомофобии венгров.

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

20 июня мэрия Мюнхена объявила о планах подсветить футбольный стадион радужными цветами во время матча сборных Германии и Венгрии 23 июня. Так власти города хотели продемонстрировать солидарность с ЛГБТ-сообществом и выразить протест против гомофобной политики венгерских властей.

Однако УЕФА не позволил мэрии Мюнхена подсветить стадион. В союзе заявили, что несмотря на поддержку многообразия такой поступок будет демонстрацией политической позиции, а УЕФА – аполитичная организация.

Орбан же заявил, что решение подсвечивать немецкий стадион или любой другой европейский стадион цветами ЛГБТ-флага принимает не государство.

"Будет ли футбольный стадион в Мюнхене или другой европейский стадион сиять цветами радуги, это не решение государства", - сказал он. В Будапеште, по словам Орбана, "цвета радуги естественным образом являются частью городского пейзажа".

Также политик призвал немецких коллег соблюдать требования УЕФА.

Ранее "Страна" рассказывала, что УЕФА хотел наказать вратаря сборной Германии Мануэля Нойера за появление на играх чемпионата Евро-2020 с повязкой на руке в цветах ЛГБТ. Однако в итоге, наоборот, похвалил спортсмена.

Также мы сообщали, что Венгрия запретила гей-браки.