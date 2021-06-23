Вслед за секретарем СНБО Алексеем Даниловым информацию о появлении индийского штамма коронавируса "Дельта" подтвердили в Министерстве здравоохранения. Заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что на 23 июня в Украине выявлено два случая коронавирусной болезни, вызванные новым штаммом "Дельта".

Его слова приводит сайт МОЗ.

Сейчас пациенты с опасным вариантом находятся в Александровской клинической больнице Киева под контролем врачей. Их состояние стабильное.

"Секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021", - сообщил Кузин.

По словам Данилова, зараженными штаммом оказались мать и ее ребенок-подросток, которые недавно вернулись из России.

Ранее "Страна" подробно анализировала, какой будет вспышка индийского штамма коронавируса в Украине и какие меры могут предпринять власти.

Мы также рассказывали, какие меры по борьбе с распространением "Дельты" предложил СНБО за совещании 23 июня.