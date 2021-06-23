Совет национальной безопасности и обороны 23 июня обсудил угрозу для Украины индийского штамма коронавируса "Дельта". Участники предложили меры по борьбе с распространением этого варианта коронавируса.

Об этих мерах сообщил в своем Телеграм-канале председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, на совещание СНБО кроме него были приглашены руководители министерства здравоохранения, МВД, вирусологи, ученые и эксперты.

После длительного обсуждения участники разработали следующие предложения:

Ввести обязательное ПЦР-тестирование для приезжающих в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии. Для граждан из этих стран даже наличие сертификата вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и требования соблюдения самоизоляции. Перечень стран будет дополняться в зависимости от распространения индийского штамма. Также важно, что тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы.

Установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Минздраву разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местной власти.

Подразделениям Минздрава усилить работу по эпидемиологическому надзора. В первую очередь это касается отслеживания тех, с кем контактировали инфицированные лица.

Усилить работу по проведению секвенированию (выявлению штаммов коронавируса). Ускорить процесс проведения таких исследований в Украине.

Рекомендовать Национальной полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Рекомендовать Минздраву ускорить темпы вакцинации.

Радуцкий сообщил, что производители вакцин AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность своей продукции против индийского штамма. Вакцина CoronoVac предварительно тоже эффективна против него, соответствующие исследования должны быть опубликованы на днях, анонсировал нардеп.

После того, как СНБО рассмотрит этот пакет рекомендаций, его направят на рассмотрение правительства, заключил Радуцкий.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что индийский штамм уже выявлен у двух человек, прибывших из России.

В связи с этим он заговорил о полной остановке сообщения с Россией.