Рыночная стоимость компании Microsoft впервые достигла $2 трлн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Microsoft стала второй после Apple публичной компанией в США, капитализация которой достигла $2 трлн.

Это произошло после того, как во вторник акции компании выросли на 1,2% в Нью-Йорке - до $265,51. Этого хватило, чтобы капитализация Microsoft ненадолго достигла $2 трлн.

С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 19%, опередив по этому показателю Apple и Amazon.

Инвесторы вкладывались в компанию в ожидании долгосрочного роста прибыли, а также расширения ее деятельности в таких сферах, как машинное обучение и облачные технологии. Отчетность Microsoft за третий квартал превзошла ожидания рынка и продемонстрировала мощный рост компании в разных сегментах бизнеса.

Агентство пишет, что в декабре 2019 года стоимость саудовской нефтяной компании Saudi Aramco превысила 2 млрд долларов, но на сегодняшний день она составляет около 1,9 трлн долларов.

Напомним, что недавно в Microsoft решили отказаться от поддержки легендарного браузера Internet Explorer.

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