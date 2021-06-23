Российский актер театра и кино Егор Бероев 22 июня на вручении телевизионной премии "ТЭФИ - летопись Победы" произнес речь о дискриминации в РФ тех, кто не привился от коронавируса. Артист выступил в защиту таких людей.

Ролик с его выступлением выложен на Ютуб.

Примечательно, что на костюме Бероева была прикреплена желтая звезда Давида, или лата - особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста.

Бероев заявил, что сам не привился от коронавируса и в последние дни чувствует, что прививка "стала опознавательным знаком".

"Я хочу сказать сегодня о том, что меня волнует в последние два дня... Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались. И даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете: "Мое тело - мое дело". Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?" - задал риторический вопрос актер.

По его мнению, "ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу". Эта максима была, как он сказал, записана кровью в Нюрнбергском кодексе.

"Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра. Я прошу вас, уважаемые присутствующие здесь друзья, коллеги, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью", - произнес актер.

Ранее "Страна" сообщала, что с 28 июня в Москве запретят пускать в рестораны людей, которые не переболели COVID-19 или не вакцинировались.

А с 1 июля в Подмосковье непривитым намерены запретить пользоваться общественным транспортом.