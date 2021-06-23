В четверг, 24 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +29...+33 градуса, местами+33...+35 градусов, в отличие от большинства стран Западной Европы, где будет прохладнее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Даже в Мадриде будет посвежее", - написала она, приложив карту.

По ее словам, отдельные кратковременные дожди вероятны 24-го июня в западных областях, южной части, а также коснутся Житомирщины и Винницкой области. Однако все же доминирующей в Украине будет сухая воздушная масса.

В Киеве в четверг предполагается +32...+34 градуса. Преимущественно будет сухо и солнечно. Небольшие осадки возможны в вечернее время.

В субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме Востока Украины, Днепропетровщины и Запорожья.

Также по ее словам, температуры воды в Черном, Азовском морях и Днепре прогрелась до +20...+25 градусов.

"А пока что - прячемся в тень, на ветерок, под вентиляторы и кондиционеры (с умом), носим шляпы и шляпки, пьем побольше чистой воды, варим и остужаем компоты, фаршируем кабачки, протираем влажной рукой кошек, планируем выходные", - написала Диденко.

Напомним, ранее медики рассказали, чем опасна физическая активность в жару.

Также мы подробно писали о том, сколько еще продержится аномальная жара в Украине.