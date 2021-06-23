Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по делу 24-летнего одессита, который организовал контрабанду наркотиков из России в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Во время досудебного расследования было установлено, что житель Одессы в конце сентября 2020 года организовал контрабандную схему поставки зелья с участием водителей рейсовых автобусов, которые не знали о преступном умысле.

Из Российской Федерации через таможенную границу Украины ввозили экстракт каннабиса с сокрытием от таможенного контроля. Наркотик отправляли в замаскированном виде - в стеклянных банках с медом.

Отправление у водителя автобуса забирал соучастник преступления - житель Киева. Затем он должен был передать запрещенное вещество организатору преступлений.

Однако посредник не успел довести запланировано до конца, поскольку был задержан сотрудниками СБУ.

Около недели назад "Страна" рассказывала, как украинские таможенники обнаружили наркотики в детских игрушках из посылки, которая шла в Киев из Индонезии.

Мы также сообщали, что пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области задержали женщину преклонных лет с партией марихуаны.