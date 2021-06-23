Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что с 1 июля в Подмосковье могут ввести ограничение для невакцинированных от коронавируса людей. Им намерены запретить пользоваться общественным транспортом.

Слова чиновницы приводит "Интерфакс-Украина".

"Если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это допуск к услугам общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", - сказала Стригункова на пресс-конференции 23 июля.

В Подмосковье сейчас наблюдается рост случаев заражений коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано более 2,3 тысяч инфицирований.

Ранее "Страна" сообщала, что с 28 июня в Москве запретят пускать в рестораны людей, которые не переболели COVID-19 или не вакцинировались.

Также мы рассказывали, что в аннексированном Крыму всех сотрудников сферы услуг обязали сделать прививку от коронавируса. Прививки могут не делать только люди, имеющие медицинские противопоказания.