На борту британского эсминца Defender находился корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, который рассказал подробности инцидента с британским эсминцем у побережья аннексированного Крыма.

Об этом говорится в материале ВВС.

Как утверждает журналист, когда британский корабль подошел к территориальным водам Крыма, его команда была поднята по тревоге, а оружие проведено в состояние боевой готовности.

"Defender намеренно собирался углубиться на 19 км в территориальные воды Крыма. Капитан настаивал, что это единственно возможный безопасный проход в этом районе", - приводит слова журналиста ВВС.

По его словам, перекрыть путь британскому эсминцу пытались два российских корабля береговой охраны, один из которых приблизился к Defender на расстояние 100 метров. Бил рассказывает, что в адрес эсминца поступали "все более угрожающие предостережения", в одном из которых говорилось о возможном открытии огня, если Defender не сменит курс. "Мы слышали какие-то выстрелы вдалеке, но посчитали, что они были за пределами досягаемости", — заявил Бил.

Также журналист рассказал, что эсминец сопровождали около 20 российских военных самолетов.

Напомним, в МИД России назвали лживыми заявления Британии по поводу инцидента с эсминцем в Черном море. В частности, там сравнили заявление британской стороны и сообщение журналиста Би-би-си.

Ранее в Британии назвали трактовку Россией инцидента с эсминцем в Черном море неточной.