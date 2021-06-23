Фастовская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 68-летнего мужчины, который убил своего знакомого. Пожилой житель Киевской области приговорен к 12 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Досудебное следствие установило, что 68-летний мужчина в Фастове Киевской области после совместного употребления алкогольных напитков вместе со своей гражданской женой, ее сыном и друзьями начал ссору на бытовой почве. В пылу страстей мужчина взял со стола кухонный нож и нанес им удар 26-летнему собутыльницу в область сердца. В результате этого последний скончался до приезда кареты скорой медицинской помощи.

По решению Белоцерковского горрайонного суда Киевской области злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы.

Во время посиделок со спиртным часто случаются ссоры и членовредительство. Так, в прошлом году в поселке под Киевом мужчина до смерти забил собутыльника голыми руками.

А в этом году и тоже неподалеку от столицы 24-летний мужчина нанес во время застолья своему приятелю многочисленные удары в область головы и грудной клетки, от которых тот скончался на месте.