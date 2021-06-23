Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минобороны Британии и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте с эсминцем в Черном море.

Об этом она написала на своей странице в Телеграме.

В сообщении она сравнила заявление британской стороны и сообщение журналиста Би-би-си, который находился на борту эсминца, подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды.

"Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала Би-би-си или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз - британское министерство обороны и британское посольство. <…> В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите", - написала Захарова.

Напомним, ранее в посольстве Великобритании в России заявили, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а описанные российской стороной события - неточные.

В свою очередь в России действия эсминца расценили как провокацию и создание основы для международного скандала.