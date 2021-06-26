На текущей неделе, 23 июня, в Украину пришел индийский штамм, он же "Дельта" (по ссылке - симптомы нового коронавируса).

Данный тип ковида сейчас вызывает повышенное беспокойство по всему миру. Агрессивный штамм выявлен в более чем 90 странах мира. В России вызвал небывало высокую волну инфицирования. Ограничения вернул Израиль, который недавно заявил победе над коронавирусом.

Украина оставалась одной из последних стран, которая не беспокоилась о штамме "Дельта". Первые два случая вынудили власти задуматься о том, что бороться с мутантом все-таки придется.

Сегодня, 25 июня, Кабмин ввел новые ограничения. Они касаются въезда в Украину из четырех стран: РФ, Индии, Британии и Португалии. Подробнее - в материале "Страны".

Что известно об индийском штамме в Украине

Первые два случая коронавируса в Украине подтверждены у 66-летней женщины и 16-летнего подростка, которые недавно вернулись из России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник добавил, что оба они госпитализированы, состояние стабильное.

Не исключено, что прецеденты не первые и не единственные.

Индийский штамм не определяется с помощью традиционного экспресс- или ПЦР-тестирования. Специальных тестов в Украине нет, их власти попросили у ВОЗ.

Пока же, по словам Данилова, выявлять "Дельту" могут только в четырех лабораториях - двух частных и двух государственных. Поэтому нельзя исключать, что индийский штамм орудует в Украине пару недель - так же, как в целом в нашей широте.

Выход нового подвируса на оперативный простор должен будет качнуть заболеваемость вверх. Пока роста новых заболевших нет. Но власти уже начали ужесточать некоторые правила.

Какие ограничения вводят в Украине из-за Дельты

О конкретных внутренних ограничениях, которые планировали бы вводить власти, пока неизвестно. Есть данные о мерах, которые запущены или ожидаются на границе - чтобы не допустить дальнейшего проникновения "Дельты" в Украину.

1. КПВВ "Чаплинка", который находится между Херсонской областью и Крымом, не будет работать с 19 июня до 15 июля. Пункты "Чонгар" и "Каланчак" продолжат работу в штатном режиме.

2. Украина ввела обязательные ПЦР-тесты для въезжающих из России, Индии, Великобритании, Португалии. Ограничение запускается со следующей пятницы, 2 июля.

Его должны будут проходить все иностранцы старше 12 лет, за исключением тех, у кого есть ВНЖ в Украине. Правила касаются и украинцев, которые находились в странах не менее семи дней на протяжении последних двух недель.

Тесты надо будет везти не с собой, а делать непосредственно в пунктах пропуска, что сильно усложняет задачу. При наличии отрицательного результата люди смогут попасть в страну.

Если человек откажется от тестирования, ему будет отказано в пересечении границы. Если тест покажет положительный результат - отправят на обязательную обсервацию или самоизоляцию.

Введение этой меры не до конца ясно. Во-первых, если цель вычислять людей со штаммом "Дельта", достичь ее не получится - доступные в Украине ПЦР-тесты все равно не показывают индийского мутанта.

Во-вторых, непонятно: почему украинцы, пробывшие в России восемь дней, должны будет сдавать анализы, а шесть дней - не должны.

Также нет ограничений на выезд украинцев из ОРДЛО через внутренние пункты пропуска. Впрочем, они и так почти не работают.

Что происходит в России, Индии, Великобритании, Португалии

Во всех четырех странах, по возвращении откуда Украина вводит обязательное ПЦР-тестирование, в последние недели наблюдается вспышка коронавируса. Точнее, индийского штамма.

В России на графике четко видна третья волна ковида. Пока она не такая сильная, как вторая, прошедшая зимой. В сутки фиксируется около 20 тысяч новых случаев при абсолютном рекорде 29 тысяч.

Наиболее инфицированный регион - столица и Подмосковье. Там введена обязательная вакцинация для многих категорий жителей. Курорты Краснодарского края с 1 августа не будут принимать без справки о прививке.

В Индии заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Если в начале-середине мая был взрывной рост инфицирования, по 370 тысяч новых случаев ежесуточно, сейчас дела намного лучше. В день по 40-50 тысяч новых случаев.

Несмотря на оптимистическую статистику, прогнозов относительно Индии на ближайшее время строить никто не берется. Там зафиксировали первую смерть от штамма "Дельта плюс".

В Великобритании в последние дни показывает по 16 тысяч новых случаев. По сравнению с пиковыми британскими показателями - 59-62 тысячи, - это немного. Однако большинство заболевших подкосила именно "Дельта".

Доминирует индийский штамм и в Португалии. Ежедневно больничные получают по полторы тысячи человек. Рекордная заболеваемость - более 15 тысяч новых случае - фиксировалась там в январе-феврале 2021.

Другие меры по борьбе с "Дельтой" в Украине

Введение сегодня меры - не единственные, которые прорабатывает власть. Аппарат СНБО иницирует введение обязательного тестирования по возращении также из неподконтрольного Киеву Донбасса, Польши, Румынии и Словакии.

Другие планы власти по борьбе с "Дельтой" перечислил глава комитета Рады Михаил Радуцкий. Правда, выглядят они размыто:

разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уроне местной власти,

усилить эпидконтроль - отслеживание контактных лиц,

усилить работу по проведению секвенирования (выявление штаммов коронавируса), ускорить процесс проведения таких исследований в Украине,

рекомендовать Национальной полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений,

рекомендовать МОЗ ускорить темпы вакцинации.

Радуцкий добавил, что производители AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность против индийского штамма. Вакцина CoronoVac предварительно защищает, данные должны быть опубликованы на днях.

На Банковой считают, что необходимо совершенствование протоколов лечения и усиление готовности учреждений здравоохранения в случае массовой заболеваемости.

"Важной также является максимальная иммунизация персонала учреждений здравоохранения, оказывающих помощь таким пациентам", - подытожили в аппарате СНБО.