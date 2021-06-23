В посольстве Великобритании в России заявили, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а описанные российской стороной события - неточные.

Об этом говорится в заявлении посольства в среду.

"По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов. Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Описание этих событий российской стороной является неточным", - говорится в сообщении.

Напомним, британский эсминец HMS Defender зашел в порт Одессы несколько дней назад. 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

В России действия эсминца расценили как провокацию Россию и создание основы для международного скандала.

В свою очередь Минобороны Украины назвало ситуацию с британским эсминцем "вооруженным инцидентом", который произошел в украинских территориальных водах, что является серьезным нарушением международного права.