Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время визита в ФРГ заявил, что у Соединенных Штатов нет лучшего друга в мире, чем Германия.

Его слова приводит агентство Reuters.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что у Соединенных Штатов нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия", - сказал государственный секретарь репортерам перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Ранее "Страна" сообщала, что с Блинкеном в Берлине встречался министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Стороны кроме прочего обсудили урегулирование ситуации в Украине. Глава МИД ФРГ выразил мнение, что нормандскому формату "нужна новая динамика".

А в начале июня мы рассказывали, что в Вашингтоне прошли переговоры между немецким правительством и администрацией США, цель которых была - урегулировать спор вокруг строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Почти сразу после прихода Байдена к власти в Германии заявили, что намерены убедить США отказаться от санкций против "Северного потока - 2".