В среду, 23 июня, советский и российский диктор Виктор Балашов скончался в возрасте 96 лет.

Об этом говорится на сайте "Вестей".

"Не стало Виктора Балашова – легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина. Ему было 96 лет", - говорится в сообщении.

Как известно, Виктор Иванович Балашов - советский и российский диктор Всесоюзного радио. С 1947 по 1996 годы работал на Центральном телевидении. Народный артист Российской Федерации. Вёл информационную программу "Время", в также телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей", "Огоньки…", "Требуются, требуются…".

Напомним, сегодня сообщалось, что в Ивано-Франковске на 62-м году жизни скончался легендарный украинский футболист Ярослав Думанский, который четыре года играл за киевское "Динамо" и в составе этой команды стал чемпионом СССР в 1981-м году и выиграл Кубок СССР в 1982-м.

Также мы писали, что в Петрозаводске на 84 году жизни умерла прямой потомок русского поэта Александра Пушкина - филолог, профессор Лидия Владимировна Савельева. Она скончалась в ночь на воскресенье, 20 июня, от коронавируса.