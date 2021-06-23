Власти популярной среди туристов Греции с 24 июня отменили обязательное ношение масок на улице, а с 28 июня в стране перестанет действовать комендантский час.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказал заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас на брифинге 23 июня.

"Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей. Эта мера действует с 5 утра 24 июня", - сказал Хардалиас.

Он добавил, что на принятие решения повлияла и 40-градусная жара.



"Ни в коем случае мы не хотим дать сигнал выбросить маску. Высокие температуры последних дней явно затрудняют использование маски. Наша комиссия изучила эпидемиологические данные, уровни охвата населения вакцинацией, а также приняла во внимание циркуляцию мутировавших штаммов вируса", - пояснила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.

С понедельника, 28 июня, с 5 утра в Греции отменяют запрет на передвижение – комендантский час, сказал Хардалиас. Он действовал с 12 июня с 01:30 ночи до 5 часов утра.

По словам замминистра, с 28 июня снимают или ослабляют некоторые другие ограничения.

Так, полностью вакцинированные сотрудники могут не делать тест самодиагностики через 15 дней после завершения вакцинации. С 28 июня за столами в ресторанах можно будет собираться по 10 человек (сейчас действует ограничение в шесть человек).

На открытом воздухе можно будет устраивать приемы с максимальным количеством людей до 300 человек. На организованных пляжах разрешено присутствие максимум 120 человек на одну тысячу квадратных метров пляжной зоны с контролируемым входом.

Вакцинированные и невакцинированные госслужащие, относящиеся к группе повышенного риска (категория В), могут вернуться к работе лично. Служащие, принадлежащие к группам повышенного риска (категория А) смогут вернуться на рабочие места, если у них нет контактов с посетителями.

Обслуживание населения должно осуществляться предпочтительно, но не исключительно, по предварительной записи, с мерами защиты и правилами, установленными для розничной торговли (1 человек на 16 квадратных метров).

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