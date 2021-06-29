Июль - удивительная пора для огородников и садоводов. Основные посевные работы уже закончены. На грядках виднеется урожай: радуют свои овощи и фрукты, витаминный заряд дают ягоды.

В середине лета главное - заниматься "поддерживающей терапией": бороться с сорняками, удобрять, поливать, укоренять. Минимум один день нужно посвятить обрезке кустов - цветочных и плодовых, винограда. Попутно начинаем запасаться семенами и собирать полезные травы для чая.

Остается много культур, которые можно высаживать и в июле. Среди них: капуста, брокколи, томат, огурцы, лук, чеснок и многое другое.

Опытные дачники и сельские жители утверждают, то лучший советчик для работ в саду, городе и клумбе - лунный посевной календарь. Такой график в таблице, по дням, на весь июль 2021 года публикует "Страна".

Продуктивной деятельности будет способствовать и завершение ретроградного Меркурия. Подробнее в об этом астрологическом событии - в нашем отдельном материале.