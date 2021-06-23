Судороги, головная боль, проблемы со зрением. Медики рассказали, чем опасна физическая активность в жару
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали, к каким последствиям может привести физическая активность во время аномальной жары.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
"Физическая активность в жаркую погоду - дополнительный стресс для организма. Упражнения, температура и влажность воздуха могут повысить температуру тела.
Обычно кожа человека, сосуды и уровень потоотделения приспосабливаются к жаре. Однако системы охлаждения организма могут работать плохо, если вы слишком долго находитесь под воздействием высоких температур и влажности. Как следствие, возникают болезни, связанные с жарой", - говорится в сообщении.
По данным медиков, во время длительного пребывания на солнце могут возникнуть такие болезни:
- тепловые судороги,
- тепловое синкопе (обморок) или коллапс, связанный с физическими упражнениями, тепловое истощение,
- солнечный удар.
"Во время физических упражнений в жаркую погоду следите за признаками и симптомами болезней, связанных с жарой. Ни в коем случае не игнорируйте симптомы, ведь ваше состояние может ухудшиться, что приведет к неотложной медицинской помощи", - рассказали в ЦОЗ.
Симптомы и признаки заболеваний, которые могут проявляться во время физической активности в жару:
- Судороги мышц.
- Тошнота или рвота.
- Слабость.
- Утомление.
- Головная боль.
- Чрезмерное потоотделение.
- Головокружение.
- Озадаченность.
- Раздражительность.
- Низкое кровяное давление.
- Повышенный пульс.
- Проблемы со зрением.
"Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам нужно быстро снизить температуру тела и немедленно увлажнить. Прекратите упражнения и зайдите в прохладное помещение, чтобы охладиться. Если это возможно, найдите кого-то, кто бы мог побыть с вами и проследить чтобы ваше состояние не ухудшилось. При признаках теплового удара требуется немедленная помощь врача. Помните об этом и берегите свое здоровье!", - рассказали медики.
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