В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали, к каким последствиям может привести физическая активность во время аномальной жары.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Физическая активность в жаркую погоду - дополнительный стресс для организма. Упражнения, температура и влажность воздуха могут повысить температуру тела.

Обычно кожа человека, сосуды и уровень потоотделения приспосабливаются к жаре. Однако системы охлаждения организма могут работать плохо, если вы слишком долго находитесь под воздействием высоких температур и влажности. Как следствие, возникают болезни, связанные с жарой", - говорится в сообщении.

По данным медиков, во время длительного пребывания на солнце могут возникнуть такие болезни:

тепловые судороги,

тепловое синкопе (обморок) или коллапс, связанный с физическими упражнениями, тепловое истощение,

солнечный удар.

"Во время физических упражнений в жаркую погоду следите за признаками и симптомами болезней, связанных с жарой. Ни в коем случае не игнорируйте симптомы, ведь ваше состояние может ухудшиться, что приведет к неотложной медицинской помощи", - рассказали в ЦОЗ.

Симптомы и признаки заболеваний, которые могут проявляться во время физической активности в жару:

Судороги мышц.

Тошнота или рвота.

Слабость.

Утомление.

Головная боль.

Чрезмерное потоотделение.

Головокружение.

Озадаченность.

Раздражительность.

Низкое кровяное давление.

Повышенный пульс.

Проблемы со зрением.

"Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам нужно быстро снизить температуру тела и немедленно увлажнить. Прекратите упражнения и зайдите в прохладное помещение, чтобы охладиться. Если это возможно, найдите кого-то, кто бы мог побыть с вами и проследить чтобы ваше состояние не ухудшилось. При признаках теплового удара требуется немедленная помощь врача. Помните об этом и берегите свое здоровье!", - рассказали медики.

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