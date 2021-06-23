Зона отчуждения стала самой северной точкой обитания редких золотоногих пчел. Фото
На прошлой неделе ученые Института эволюционной экологии НАН Украины провели полевые исследования фауны Чернобыльского заповедника. Они установили, что зона отчуждения ЧАЭС является самой северной из пока известных в Украине точкой распространения пчелы андрены золотоногой.
Об этом сообщается в Фейсбуке заповедника.
Это насекомое относится к семейству диких пчел андренид. Вид андрена золотоногоя занесен в Красную книгу Украины со статусом редкого.
Особенность этой пчелы в том, что она узкоспециализированная в отношении сбора пыльцы. Насекомое берет пыльцу только с одного растения - спаржи лекарственной.
Оно исчезает вследствие резкого уменьшения численности спаржи, а также сокращения площадей целинных степных участков и выпаса коз и овец.
Пчела летает с конца апреля до июля и роет ветвистые гнезда одиночно в земле.
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