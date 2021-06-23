За первый квартал 2021 года украинцы больше всего тратили на продукты питания и безалкогольные напитки. На еду и напитки у покупателей ушло 39,5%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По подсчетам Госстата, также большой процент расходов ушел на коммунальные платежи - 18%. На алкоголь, табак и наркотики украинцы потратили 7,5% средств.

Также в статьи расходов вошли:

транспорт - 7,9%,

здравоохранение - 6,1%,

одежда и обувь - 4,5%,

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - 3,4%,

отдых и культура - 3,0%,

связь - 2,5%,

рестораны и отели - 2,3%,

образование - 1,5%,

разные товары и услуги - 3,8%.

Также сообщается, что расходы в первом квартале текущего года составили 831,5 млрд гривен, что на 4,4% больше, чем в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что за год платежки украинцев увеличились почти на 60%, а тарифы поднялись на 35%. В апреле за коммуналку украинцам начислили на 6,4 миллиарда гривен больше, чем в апреле 2020-го.

Также мы писали, что в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года уровень реальной заработной платы в Украине увеличился на 9,5%, а по сравнению с февралем текущего года вырос на 6,7%. В целом средняя зарплата украинцев в марте составила 13,6 тысячи гривен.