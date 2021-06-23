В сети опубликовали кадры полета российского самолета над британским эсминцем "Дефендер" в Черном море.

Видео опубликовало агентство "РИА Новости".

Как сообщается, кадры были сделаны перед предупредительным бомбометанием по британскому кораблю. Самых выстрелов на кадрах не видно.

Напомним, британский эсминец HMS Defender зашел в порт Одессы несколько дней назад. Сегодня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

В России действия эсминца расценили как провокацию Россию и создание основы для международного скандала.

В свою очередь Минобороны Украины назвало ситуацию с британским эсминцем "вооруженным инцидентом", который произошел в украинских территориальных водах, что является серьезным нарушением международного права.