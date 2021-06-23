В Израиле, где 1 июня сняли все карантинные ограничения, теперь их возвращают и ужесточают из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых районах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Минздрав возвращает обязательное ношение масок в международном аэропорту, на пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи. А люди с сертификатом о пройденной вакцинации или справкой о перенесенном заболевании теперь могут быть направлены на карантин, если они контактировали с заболевшим штаммом коронавируса "Дельта".

"После увеличения заболеваемости коронавирусом и недавних вспышек болезни в различных районах страны генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к Закону об общественном здравоохранении, согласно которой штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысяч долларов) может быть наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что обсуждается возможность отложить запланированное на 1 июля открытие границ страны для вакцинированных туристов, приезжающих в индивидуальном порядке.

Напомним, Израиль был в лидерах по темпам вакцинации. Еще в начале мая там полностью вакцинировали более половины населения.

В конце апреля в Израиле закрыли последние отделения для больных Covid-19. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.