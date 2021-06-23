Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб подтвердил информацию недельной давности о том, что переходит работать в Международный валютный фонд. Он станет сотрудником вашингтонского офиса организации.

Об этом Сологуб сам сказал в комментарии изданию LIGA.net.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department (департаменте денежно-кредитного регулирования и рынков капитала - Ред.) в подразделении корпоративного управления центробанков", – уточнил Сологуб.

По его словам, эта работа не связана с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

В НБУ Сологуб работал с осени 2014 года. А в правление Нацбанка вошел в марте 2015 года. В правлении он занимался монетарной политикой и был одним из идеологов перехода центробанка к режиму инфляционного таргетирования, при котором регулятор ориентируется прежде всего на показатели роста цен.

Напомним, Сологуб и Катерина Рожкова стали единственными члены правления НБУ, сохранившими должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года.

Контракт Сологуба с НБУ истекает 10 июля 2021 года. И сегодня совет Нацбанка согласовал его увольнение в связи с окончанием рабочего контракта.