В пятницу, 18 июня, в аннексированном Крыму выпало рекордное для Украины количество осадков - 295 мм в сутки.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"18 июня 2021 на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано рекордное за сутки количество осадков - 295 мм, что равно трем месячным нормам", - говорится в сообщении.

Как добавили метеорологи, это на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, который был отмечен 2 сентября 1991 года. Тогда на метеоплощадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории зафиксировали 278 мм осадков.

Напомним, циклон над аннексированным Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.

Также из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицами разлились реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы, частично был отключен свет, связь и интернет.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что происходит в Крыму после наводнения.