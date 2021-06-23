Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,62% и таким образом достигла $76,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:31 пло Киеву. Но уже через 20 минут рост замедлился и стоимость Brent находилась на уровне $75,77 за баррель, что на 1,28% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Нефть WTI также дорожает - на 0,92%, до $73,52 за баррель.

Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в последний раз цена Brent превышала $76 за баррель в октябре 2018 года.

На этот раз подорожание нефти вызвано публикацией еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю снизились на 7,61 млн баррелей и на 18 июня составили 459,06 млн баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,5 млн баррелей.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне мировые цены на нефть достигли двухлетнего максимума и остановились.

Также мы сообщали, что 22 июня нефть Brent подскочила до $75 впервые за 2 года, после чего эксперты стали прогнозировать подорожание до $100.