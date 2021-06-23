Моряк, который, по версии следствия, зверски убил мужчину в Белогородке Киевской области и поджег дом, чтобы скрыть преступление, начал сотрудничать со следствием. Он раскаивается в содеянном и уверяет, что совершил преступления в состоянии аффекта.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь"- такое признание сделал подозреваемый в жутком убийстве в селе Белогородка", - сообщил правоохранитель.

По словам Небитова, задержанному уже сообщили о подозрении. По предварительным данным, завтра, 24 июня, суд изберет ему меру пресечения.

Также Небитов поделился видео допроса вероятного преступника и фотографиями с места происшествия.

Напомним, 21 июня появилась информация о пожаре в одном из многоквартирных домов Белогородки. По словам очевидцев, в пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате пострадали десять человек, трое из них попали в больницы с травмами, в том числе и ребенок.

Позже на месте происшествия спасатели нашли тело мужчины. 47-летнему выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. По подозрению в убийстве задержали 43-летнего моряка. По предварительным данным, он облил помещение взрывоопасной смесью и совершил поджог, чтобы скрыть преступление.

Задержанным моряком оказался уроженец Керчи Роман Курд. Ранее "Страна" сообщала, что он отказывается сотрудничать со следствием и молчит на допросах.