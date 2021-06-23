В Офисе президента отреагировали на военно-морской инцидент в Черном море около Севастополя, где российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод аннексированного Крыма британский эсминец Defender.

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил "Стране", что необходимо крайне скептически оценивать все изначальные сообщения об этом инциденте.

"Пожалуйста, есть один хороший совет в наше время: практически вся информация, имеющая российское происхождение, изначально лжива или построена на лживых предпосылках. А потому необходимо крайне скептически оценивать все изначальные сообщения об этом инциденте. Что мы имеем на данный момент? Весьма громкие заявления из РФ, которые абсолютно не подтверждаются британцами. Ни один здравомыслящий человек не будет полагаться просто на то, что заявляется российской стороной в таком контексте, имея опыт дезинформационной работы России в течение многих лет. Возможно, россияне побоялись действовать жёстко, завидев британский эсминец, но отчитались о жёсткой реакции по своей вертикали наверх. И последовала жёсткая пропагандистская накачка. Но скорее всего, это осознанная дезинформационная операция. С вполне прозрачными целями", - считает советник главы ОП.

По словам Подоляка, российская сторона "пытается взрастить якобы серьёзный инцидент из ничего".

"Британский корабль точно не нарушал никаких норм международного права или национального права Украины, когда проходил поблизости от Крымского полуострова. Не зафиксировано объективным наблюдением ничего из того, о чём бравурно отчитываются представители России. Зато уже есть призыв российской стороны отказаться от учений Sea Breeze в Чёрном море. Таким образом, делаем вывод: российская сторона пытается взрастить якобы серьёзный инцидент из ничего, чтобы посредством такой информационной манипуляции как минимум создать негативный политический фон для Sea Breeze, а как максимум – создать позицию для противодействия учениям. В любом случае, эта активность российской стороны останется бесплодной", - заявил Подоляк.

Ранее "Страна" приводила реакцию МИД Украины на инцидент с британским эсминцем возле берегов Крыма.

Мы также подробно разбирались, что произошло с британским военным судном в Черном море.