Правительство Польши вернуло обязательную изоляцию для людей, прибывающих из стран, расположенных за пределами Шенгенской зоны, в то числе и Украины. Срок изоляции составит 10 дней. Решение связано с быстрым распространением "индийского" штамма коронавируса "Дельта".

Об этом в среду, 23 июня, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Вальдемар Краска, передает Guardian.

"Мы решили превентивно вернуть карантин для тех, кто приезжает из-за границы, из стран, не находящихся в зоне Шенген. Карантин начинает действовать сегодня в полночь", - сказал замглавы МИД страны.

По его словам, срок изоляции составит 10 дней, однако карантин может быть полностью отменен спустя семь дней в случае получения негативного результата теста на коронавирус. Ранее тест можно было пройти в первый день после приезда в страну.

Краска объяснил, что причиной ужесточения карантинных мер является быстрое распространение в различных странах мира новых штаммов коронавируса, в том числе и "индийского" варианта "Дельта".

В то же время правило об обязательной изоляции не будет касаться полностью привитых от коронавируса людей.

Ранее Польша ужесточила правила въезда для туристов из Великобритании. Пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич заявил, что теперь путешественники, которые приезжают из Соединенного Королевства, будут проходить 7-дневную изоляцию в Польше.

Напомним, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине выявили первые два случая заражения "индийским" штаммом коронавируса. Оба зараженных приехали из России. Также глава СНБО не исключил закрытия сообщения со странами, в которых активно распространяется этот вариант инфекции.

В свою очередь украинский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездки в те страны, где сейчас наблюдается вспышка инфекции. Речь идет о Португалии, Индии, Великобритании и России.