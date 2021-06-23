На следующий день после телефонной беседы с резидентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить главу Кремля на встречу лидеров стран Европейского Союза. Инициативу немецкого политика поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным авторитетного издания, предложение было озвучено послами Германии и Франции на состоявшемся 23 июня заседании комитета постоянных представителей Евросоюза. Также газета пишет, что в Берлине считают состоявшуюся 16 июня американо-российскую встречу в Женеве способной послужить основой для нормализации отношений Запада с Российской Федерацией.

Ранее "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, приехавшим в Берлин, урегулирование ситуации в Украине. Глава МИД ФРГ выразил мнение, что "нормандскому формату нужна новая динамика".

Мы также рассказывали, что после женевской встречи в США вернулся посол РФ, а в Москву скоро прибудет американский посол Джон Салливан.