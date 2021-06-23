Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка", который находится между Херсонской областью и аннексированным Крымом с 19 июня до 15 июля не будет работать.

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в АРК в среду, 23 июня.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ "Чаплинка" временно прекращено - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении в Facebook.

В то же время, как сообщается, КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" продолжат работу в штатном режиме.

Напомним, в начале месяца сообщалось, что КПВВ "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом временно приостановит работу с 7 июня из-за ведения ремонтных работ. Планировалось, что пропускной пункт будет закрыт две недели.

Также мы рассказывали, что "глава ДНР" Денис Пушилин объяснил, почему пункты пропуска между подконтрольной Украиной и "республикой" прекратили свою работу. По его словам, это связано с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в Украине.